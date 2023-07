RAPINO, INAUGURATO IL PARCO DELLA GIOIA: “UN LUOGO DI TUTTI”

RAPINO – “Abbiamo allargato il concetto di parco giochi, con l’idea di invitare tutti – bambini, ragazzi ed adulti – a muoversi e ad incontrarsi in un luogo veramente speciale, andando così ad influire positivamente sia sul paesaggio che sull’aggregazione sociale della comunità. Così questo luogo diventa anche un biglietto da visita del territorio da offrire a coloro che arrivano a Rapino o vogliono venire a visitarci”.

Così il sindaco di Rapino (Chieti ) Rocco Micucci a seguito dell’inaugurazione, con un weekend ricco di eventi per tutte le età, all’interno della Villa comunale, del Parco della Gioia.

Hanno presenziato, insieme al primo cittadino e l’Amministrazione, tanti sindaci da tutta la provincia di Chieti, il consigliere Fabrizio Montepara in rappresentanza della Regione Abruzzo, e i parlamentari Guerino Testa e Alberto Bagnai.

“Un’opera che mira ad abbattere le barriere e i confini di ogni tipo, come hanno testimoniato le oltre 1.500 presenze arrivate a Rapino in due giorni per godere di questa novità esclusiva – si legge in una nota – Con questo parco inclusivo l’Amministrazione di Rapino ha voluto progettare qualcosa di totalmente nuovo che concretizzasse nel mondo reale quello che i bambini e le bambine – e non solo- sognano di fare da sempre, ma solamente con la fantasia”.

“L’installazione del Parco della Gioia – aggiunge il sindaco Micucci – dovrà assolvere la promessa insita nel suo nome. Offrire ai cittadini e ai visitatori il luogo dove riscoprire il piacere di condividere la serenità, i rapporti umani, il piacere di stare insieme, la gioia dei sorrisi, senza barriere, né di accessibilità né di età. Il luogo per tutti e di tutti”.

Il Parco della Gioia, i cui lavori sono stati diretti dall’architetto Maurizio Loi, si candida ad essere “il punto di riferimento delle famiglie di tutto l’Abruzzo e non solo. L’aspetto del parco giochi all’interno del paesaggio urbano è diventato oggi una parte preziosa e imprescindibile dell’urbanistica contemporanea. Per cui l’attenzione all’ambiente, ai materiali utilizzati, ai colori, sono stati particolarmente curati”.

“Ogni gioco collocato nel Parco – continua il vicesindaco Marina Salvatore – è realizzato pensando all’ambiente perché realizzato con materiali riciclati, addirittura con le plastiche tolte agli oceani. Anche i cartelli agli ingressi sono innovativi. Spariscono gli elenchi dei divieti in favore di un richiamo generico al buon senso e alle regole. Infine non solo spazi per giocare, ma anche percorsi per passeggiare, angoli per leggere, ascoltare musica, conversare, e addirittura il TreexOffice, una casa sull’albero che verrà presto realizzata, dotata di elettricità, connessione wi-fi e di postazioni per lavorare e studiare, insomma un coworking moderno ed alternativo per studenti e giovani imprenditori”.