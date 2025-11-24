RAPINO: MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO

RAPINO – Domenica 7 dicembre 2025, dalle ore 10 e per tutta la giornata, il centro storico di Rapino (Chieti) si riempirà di magia natalizia.





Sarà possibile trovare attività locali, artigiani e hobbisti, attrazioni per bambini, area food…e tante altre sorprese! Il dettaglio del programma nella locandina.

