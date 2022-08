RAPINO: RITROVATO IN STATO CONFUSIONALE 37ENNE CHIETINO SCOMPARSO VENERDI’ SCORSO

CHIETI – Gianluca Monsellato è stato ritrovato. Il 37enne di Chieti scomparso da Rapino sabato scorso si trovava nel paese alle pendici della Maiella.

A individuarlo e a rintracciarlo nello stesso posto da dove era sparito è stato un volontario della Protezione civile. Il giovane, allontanatosi volontariamente con uno zaino al seguito, era in stato confusionale.

Per cercare Gianluca da ieri si era mobilitato tutto il paese. Questa mattina le ricerche erano ripartite con mini squadre e gps per battere palmo a palmo il territorio, anche con l’aiuto dei cani molecolari.

Scrive il sindaco di Rapino Rocco Micucci: “Finalmente, con il cuore sollevato, posso annunciare, grazie alla protezione civile di Rapino, che lo ha individuato, dopo lo straordinario lavoro in sintonia organizzato da carabinieri e vigili del fuoco, Gianluca è stato ritrovato. Bellissima notizia per festeggiare comunque questo Ferragosto. Ringrazio tutti coloro che non si sono risparmiati per aiutare in ogni modo le ricerche”.