RAPPORTI TRA COMUNI E USI CIVICI: IN TANTI AL CONVEGNO A SAN SALVO SULLA NUOVA LEGGE REGIONALE

SAN SALVO – Grande partecipazione ed interesse tra cittadini, tecnici e amministratori locali per l’incontro pubblico dal titolo “Usi civici e delega di funzioni ai Comuni”, svoltosi ieri a San Salvo, presso il Gabrì Park Hotel.

Ad aprire i lavori, i saluti del Sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis e del consigliere Nicola Di Ninni, che ha introdotto il tema.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Manuele Marcovecchio, autore della legge e Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo, Fernando Santomaggio, responsabile dell’ufficio Usi Civici e Tratturi e Sabatino Belmaggio, dirigente della regione. L

a Legge regionale n.47/2022, di recente approvata dal Consiglio, prevede che le funzioni amministrative spettanti alla Regione concernenti la legittimazione di occupazioni abusive siano conferite ai Comuni che adottano, secondo i propri ordinamenti, il provvedimento finale nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il controllo della Regione si limiterà, dunque, ad una verifica entro termini perentori, alla scadenza dei quali si perfezionerà il cosiddetto silenzio-assenso.

“La legge sugli usi civici rappresenta un passo in avanti che consentirà una reale semplificazione delle procedure grazie ad un intenso lavoro regionale su una materia complessa e intricata e per la quale sono previsti prossimi incontri sui territori – ha affermato Marcovecchio a margine dell’incontro – Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa .”