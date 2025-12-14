RAPPORTO AGENAS: VILLA SERENA DI CITTA’ SANT’ANGELO TRA LE MIGLIORI STRUTTURE SANITARIE IN ITALIA

CITTA’ SANT’ANGELO – La casa di cura di Villa Serena di Città Sant’Angelo è tra le migliori strutture italiane con livelli di qualità di livello “alto” o molto alto” nelle aree valutate.
Il dato emerge dall’edizione 2025 del Piano nazionale esisti (Pne) dell’Agenas redatto secondo un sistema che utilizza come metodo di analisi della qualità ospedaliera uno strumento molto sofisticato che uniforma il confronto tra contesti clinici differenti. Ogni struttura sanitaria è quindi valutata in base al livello di aderenza agli standard di qualità secondo la seguente classificazione ve va da molto alto a molto basso passando per alto, medio e basso.
Cinque le aree di valutazione per Villa Serena: quattro hanno conseguito i due livelli massimi di qualità. Un risultato che colloca Villa Serena tra le prime 24 strutture sanitarie italiane con l’ Agenas che l’ha inserita nell’elenco delle strutture migliorate rispetto all’anno precedente. “I risultati del Pne 2025 confermano la solidità del percorso di qualità intrapreso”, dichiara la direzione della struttura. “Essere valutati con livelli alti o molto alti in tutte le aree considerate rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto quotidianamente dai nostri professionisti”.
