RASSEGNA DI MUSICA ANTICA ALL’AQUILA: SPETTACOLO CON LE CANTRICI DI EUTERPE E AQUILA ALTERA

L’AQUILA – La XXVII Rassegna di Musica Antica “I Concerti di Euterpe” giunge al terzo appuntamento domenica 25 giugno 2023 alle ore 21 che si terrà presso la suggestiva chiesa del monastero di San Basilio, vero e proprio concentrato di storia celestiniana e aquilana.

Il monastero, infatti, conserva preziosi tesori tra cui il saio bianco attribuito a San Pietro Celestino, l’urna e l’allestimento che conservava il suo corpo prima dell’attuale. Il concerto dal titolo: Legenda Sanctorum – La ‘Legenda aurea’: storie di santi del Medioevo presenta una selezione di laude medievali, tratte dal Laudario di Cortona e dal Laudario Magliabechiano rispettivamente del XIII e XIV sec., dedicate ad alcuni fra i Santi più amati della tradizione cattolica: san Francesco, sant’Antonio, san Pietro, Sant’Agnese.

Il progetto prende appunto le mosse dall’opera del beato Jacopo da Varazze (1228 – 1298), conosciuta con il titolo di Legenda aurea. Si tratta di un testo dedicato alla vita dei santi realizzato secondo il calendario liturgico, il libro fu talmente diffuso che fu riprodotto in migliaia di manoscritti in latino e traduzioni non solo in volgare italiano ma anche in francese, provenzale, catalano, tedesco, olandese, inglese, boemo, islandese. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Festival delle Città del Medioevo, che avrà luogo all’Aquila dal 21 al 25 giugno, e sarà l’evento conclusivo di una fra le più importanti e significative iniziative dedicate al Medioevo.

Lo spettacolo sarà preceduto dall’introduzione del prof. Amedeo Feniello dell’Università dell’Aquila e vedrà in scena Le Cantrici di Euterpe dirette da Maria Antonietta Cignitti e l’ ensemble Aquila Altera con Gabriele Pro, viella Antonio Pro, liuto Matteo Nardella, flauti, flauto doppio, ceccola Beatrice Dionisi, arpa e Veronica Lauricella, organo positivo. Ingresso libero