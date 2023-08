RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE: AL VIA DOMANI, “ELEMENTO CARDINE DELL’ECONOMIA REGIONALE”

L’AQUILA – “In una regione come l’Abruzzo, che in pochi anni ha riscoperto la ricchezza e il valore storico-culturale di attività come la transumanza dei nostri pastori, una rassegna capace di far emergere la modernità e l’efficienza dei nostri allevamenti ovini sia perfettamente incardinata in una politica finalmente consapevole di quelli che sono gli elementi cardine della nostra economia, divisa tra mare e montagna”.

Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri nel presentare la 63esima Rassegna Ovini di Campo Imperatore, che si svolgerà domani, venerdì 4 e sabato 5 agosto, a sud del suggestivo altopiano, in località Fonte Macina.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e legato al programma del festival itinerante “TRA – La transumanza che unisce”.

La rassegna ovina vedrà la presenza di pastori provenienti da diverse località per vivere un’esperienza sensoriale unica, a contatto diretto con le realtà agro-pastorali.

La rassegna per la propria rilevanza identitaria e culturale è stata inserita negli eventi del Festival, iniziativa del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

IL PROGRAMMA

Domani, dalle 18.00, ci sarà l’arrivo delle greggi e dei pastori, che sistemeranno le pecore negli appositi stazzi. Ogni spazio sarà recitato e sarà contraddistinto da una segnaletica che ne identificherà il numero dei capi presenti e la tipologia.

La mattina del 5 agosto sarà il momento clou della rassegna, con in programma l’apertura degli stand per la mostra mercato, alle ore 8, dove i pastori e artigiani locali avranno l’opportunità di esporre e vendere le loro creazioni e prodotti enogastronomiche.

Durante la Santa Messa ,delle ore 9.30, avverrà la benedizione delle greggi, un momento di preghiera per la protezione degli animali.

Seguirà la cerimonia ufficiale con la partecipazione delle Autorità istituzionali e degli organizzatori dell’evento con premiazione concorso dei Formaggi Ovini e Caprini .

A conclusione dell’evento ci sarà l’esibizione del gruppo di musica popolare “Organetti in festa” che animerà i presenti con canti e melodie della tradizione contadina e pastorale.