RAVE: DL PRESENTATO AL SENATO, AL VIA ITER PARLAMENTARE

ROMA – Prende il via, ufficialmente al Senato, l’iter parlamentare del primo decreto del governo Meloni che contiene, tra l’altro, le misure anti rave illegali.

Come ha riferito in Aula la vicepresidente Mariolina Castellone il decreto è stato presentato il 31 ottobre scorso – data in cui è stato varato – dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

Il provvedimento non è stato assegnato ad alcuna commissione, non essendosi ancora costituite (la loro prima convocazione è prevista il 9 novembre alle 10.30 e poi alle 12, per eleggere gli uffici di presidenza).