RAVE, RETE STUDENTI E UDU: “MISURA LIBERTICIDA E PERICOLOSA”

ROMA – Il Decreto Legge discusso nel Consiglio dei ministri definito una “misura liberticida e pericolosa” rischia di essere soggetto a interpretazioni che limitano fortemente la libertà di manifestazione.

Questo il parere della Rete degli Studenti Medi e dell’Unione degli Universitari dopo aver preso visione del testo del Decreto.

“Sia per la vaghezza del testo che – sottolineano – per il suo contenuto, il rischio per gli studenti e le studentesse è l’applicazione di misure fortemente repressive che non colpiscono solo i rave ma anche le manifestazioni, le occupazioni scolastiche e universitarie e potenzialmente qualsiasi forma di manifestazione”.

“Un testo scritto male e in fretta – commentano da Rete Studenti e Udu – Il Governo non faccia l’errore di approvare un testo pericoloso solo per dare un segnale politico su sicurezza e restrizioni. C’è ancora tempo prima della conversione in legge definitiva per modificare il comma che contestiamo. Governo e Parlamento agiscano e evitino la limitazione delle libertà di manifestare e dissentire”.