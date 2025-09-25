ROMA – “Le tariffe RC auto continuano a salire e segnano nel II trimestre del 2025 un incremento del +3,7% su base annua in termini nominali, attestandosi a una media di 415 euro a polizza. Nel confronto col 2022, tuttavia, la crescita complessiva delle tariffe raggiunge quota +17,5%, determinando un maggiore esborso da +62 euro ad assicurato”.
Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi dall’Ivass.
L’autorità, scrive in una nota l’associazione, “conferma ancora una volta l’allarme lanciato dal Codacons circa i rincari delle tariffe RC auto. A partire dalla seconda metà del 2022 i prezzi delle polizze hanno iniziato a crescere, portando il premio medio a 415 euro. Rispetto a gennaio 2022 le tariffe RC auto hanno così subito un rincaro complessivo del 17,5%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato Ivass) ai 415 euro del secondo trimestre del 2015, con un aumento di ben 62 euro a polizza”.
“Considerate le 33,5 milioni di auto assicurate in Italia, la crescita delle tariffe ha determinato negli ultimi 3 anni una stangata complessiva da oltre 2 miliardi di euro a danno degli automobilisti italiani”, conclude il Codacons.
- RC AUTO: CODACONS, “TARIFFE CONTINUANO A CRESCERE, +17,5% DAL 2022”ROMA - "Le tariffe RC auto continuano a salire e segnano nel II trimestre del 2025 un incremento del +3,7% su base annua in termini nominali, attestan...