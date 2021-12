RDC, ASSISTENTI SOCIALI: “‘GOVERNO DEI MIGLIORI’ VENGA A CONOSCERE GLI ESCLUSI”

ROMA – “Venite con noi nei servizi e capirete che povertà e esclusione non meritano questo sfregio. Il ‘governo dei migliori’ è riuscito a scontentare tutti: persone, professionisti, terzo settore, mondo del lavoro, volontariato… Noi che siamo quotidianamente con i più vulnerabili diciamo chiaro che i poveri sono usati e non aiutati”.

Lo ha detto Gianmario Gazzi, presidente degli assistenti sociali durante la conferenza stampa dell’Alleanza contro la povertà.

“Basta – avverte – strumentalizzare il Rdc e chi più di altri paga la pandemia e la crisi. Ci sono le nostre proposte, della commissione ministeriale, ci sono le risorse. Mancano la visione e la volontà”.

”Abbiamo passato mesi – ha sottolineato Gazzi – a spiegare ai decisori politici e ai media qual è il senso di una misura che si pone l’obiettivo di arginare la povertà ma, mentre l’attenzione mediatica si focalizza su furbetti e truffatori, la politica pensa soltanto a mettere qualche risorsa in più e ad annunciare controlli. Perché? Perché è più facile! Perché il tornaconto elettorale si misura meglio con bonus immediati, non importa se ingiusti, che con una riforma. Noi, però non dobbiamo né fare notizia, né raccogliere voti e continuiamo soltanto a contare che ci sono due milioni di famiglie povere che non riusciamo ad aiutare”.