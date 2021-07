REAL L’AQUILA: AL VIA IL CAMPO ESTIVO DEL PERUGIA CALCIO

L’AQUILA – Al via oggi all’Aquila il campo estivo promosso dal Perugia Calcio, in programma dal 5 al 9 luglio.

“Tutti i ragazzi nati dal 2005 al 2014 avranno l’opportunità di essere allenati per una settimana da tecnici di alto livello. L’occhio attento di chi ha riportato quest’anno la squadra umbra in serie B offrirà ai ragazzi aquilani la possibilità di essere notati e sarà presente anche il preparatore dei portieri per garantire a tutti i giovani calciatori le stesse opportunità”, spiega Antonio Caracciolo, neo presidente dell’APD Real L’Aquila.

“Abbiamo la fortuna – prosegue il massimo dirigente del Real L’Aquila – di poter usufruire, grazie alla disponibilità del presidente del CUS Francesco Bizzarri, di impianti di primissimo livello per poter ospitare i giovani atleti della nostra città, che potranno così cimentarsi in un’esperienza entusiasmante che unirà sport e socialità”.