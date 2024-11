“REAL PEOPLE” GIRATO SULLA OCEAN VIKING: OGGI PROIEZIONE DOCUFILM ALL’ATENEO AQUILANO

L’AQUILA – Un videoracconto senza filtri di un salvataggio di 114 migranti in viaggio verso l’Europa, in un documentario di forte impatto emotivo. Questa la proposta della Cooperativa Sociale Realize con il patrocinio dell’Università dell’Aquila. Nel pomeriggio di oggi, alle 18, l’aula magna del Dipartimento di Scienze Umane dell’Aquila in via Nizza ospiterà la proiezione del docufilm ‘Real People’.

Nel documentario, viene raccontato il momento del salvataggio nel Mar Mediterraneo di 114 persone migranti e i successivi 10 giorni a bordo della nave Ocean Viking in attesa di poter sbarcare in Europa. Attraverso le loro conversazioni private (filmate in lingua originale e poi tradotte in italiano) il film entra nelle vite di queste persone, nel loro momento più incerto, trasformandosi in una sorta di “reality” in mezzo allo stesso mare che può promette un futuro o segnare tragicamente il presente. Ospiti dell’iniziativa le giornaliste di Will Media, Luna Esposito e Clementina Tonci Ottieri, che acompagneranno il pubblico dietro le quinte del progetto ‘Real People’, documentario realizzato insieme a Olmo Parenti e A Thing By. Will Media è una community di oltre 1,9 milioni di persone impegnata a rendere accessibili i temi più importanti del nostro tempo. All’iniziativa, promossa in collaborazione con Arci Solidarietà e United L’Aquila è prevista anche la partecipazione di una delegazione del Cpia L’Aquila.

Il pomeriggio sarà moderato dal giornalista Alessio Ludovici e si concluderà con una sessione aperta di domande e risposte. Contestualmente sarà possibile visitare la mostra fotografia, a cura del giornalista Mattia Fonzi, sull’altra grande direttrice di emigrazione, la cosiddetta “rotta dei Balcani