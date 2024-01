RECORD DI TURISTI A PACENTRO NELL’ANNO PASSATO: IN 17MILA AL CASTELLO CALDORESCO

PACENTRO, – Pacentro (L’Aquila) batte il record dei turisti. Il 2023 si è chiuso con un traguardo importante per il Castello Caldoresco, che ha toccato la soglia dei 17.570 ingressi annui. Un numero significativo che segna un record assoluto (superando le 16.900 visite del 2022), e che mette in evidenza una tendenza ormai consolidata ed in costante aumento. Il picco delle visite si era toccato la scorsa estate quando il ‘conta ingresso’ si era fermato a 14 mila.

“Il numero va sensibilmente aumentato in quanto sul registro non compaiono i ragazzi under 12”- ricordano dal comune peligno che con il sindaco, Guido Angelilli, ha abbracciato pienamente la frontiera delle green community, una sfida per le aree interne. Il progetto coinvolge anche i comuni dell’aquilano di Cansano, Pettorano, Campo di Giove, Rivisondoli e Rocca Pia e vede proprio Pacentro come comune capofila. Un progetto che mira alla promozione e costruzione di un turismo virtuoso e responsabile. I fondi arrivano dal bando del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, e nella graduatoria il progetto dei Comuni del Centro Abruzzo era risultato primo con l’assegnazione di una somma di 3 milioni e mezzo di euro.