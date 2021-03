RECOVERY FUND: DOCCIA FREDDA E NIENTE RATIFICA, ARRIVA IL BLOCCO DALLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA

AGI – Uno stop al Recovery Fund è arrivato dalla Corte Costituzionale tedesca. I giudici di Karlsruhe hanno indicato al presidente Frank-Walter Steinmeier che non potrà procedere alla ratifica del fondo da 750 miliardi di euro varato dall’Ue per la ripresa dell’Europa devastata economicamente dall’uragano del coronavirus finché non arriverà un pronunciamento in merito della stessa corte.

Il paradosso – riporta Agi.it – è che lo stop arriva proprio nel giorno in cui il Bundesrat, la camera dei Laender, ha dato, peraltro all’unanimità, il suo via libera all’imponente pacchetto d’aiuti post-pandemia, che ha già avuto luce verde dal Bundestag con una maggioranza schiacciante. Un iter parlamentare concluso, insomma, a cui mancava solo la firma del capo dello Stato.