RECOVERY PLAN, GIOVANI DEMOCRATICI ONLINE PER STATI GENERALI GIOVANILI

L’AQUILA – I Giovani Democratici d’Abruzzo organizzano una importante iniziativa digitale in programma per Venerdì 19 Febbraio, alle ore 21, dal titolo “Fare i conti con l’oste – La voce della generazione che pagherà il Recovery Plan”. Saranno presenti i sindacati, le associazioni di categoria, ed i vertici nazionali di Udu, Rere degli studenti medi e Forum nazionale giovani.

“Che cos’è il Recovery Plan? A cosa servirà? Perché noi, la generazione che dovrà ripagarne il debito, siamo scomparsi dal dibattito nazionale? – afferma Claudio Mastrangelo, segretario regionale dei Giovani Democratici abruzzesi – Venerdì sera parleremo di idee e proposte per il Recovery nazionale e abruzzese con giovani cittadini ed esponenti di sindacati, associazioni, ordini professionali, partiti politici e mondo del terzo settore. Tutti under 35. Saranno gli Stati Generali dei giovani abruzzesi, ma non solo, sul futuro nostro e della nostra terra.”

Durante l’iniziativa saranno presenti, oltre ai vertici dei tre sindacati confederali abruzzesi, tra gli altri: Federico Allegretti, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi, Enrico Gulluni, coordinatore nazionale dell’Unione degli Universitari e Maria Cristina Pisani, presidente del Forum Nazionale Giovani.

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook Giovani Democratici Abruzzo e PD Abruzzo.

