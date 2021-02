RECOVERY PLAN: MARSILIO CHIEDE FONDI PER INFRASTRUTTURE ABRUZZESI GIA’ AVVIATE

L’AQUILA – Questa mattina si è tenuta l’audizione delle Regioni interessate dalla ricostruzione post-sisma e del Commissario, nel corso della quale sono stati illustrati i progetti proposti per l’utilizzo delle risorse del Recovery Plan.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina 1,780 miliardi alle aree colpite dal sisma, una cifra che – come hanno sottolineato gli intervenuti – è inferiore rispetto alla prima stesura. Nel suo intervento, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sottolineato l’unità di tutti i territori e il fatto positivo che i progetti presentati siano il frutto di una sintesi di tutti i soggetti interessati.

Il presidente Marsilio ha sottolineato “l’importanza di garantire investimenti per quelle infrastrutture materiali (strade, ferrovie…) che erano già carenti prima del sisma, e che producono l’isolamento e la marginalizzazione di questi territori. Alcuni progetti, peraltro, già da tempo in progettazione ma mai finanziati, come la Pedemontana Ascoli-Teramo o il quinto lotto della Montereale-Amatrice”.

