“RECREARE – RICOSTRUIRE PER RIGERERARE”: LIVE MEETING MARCOZZI COSTRUZIONI E ANIEM, LA DIRETTA

TERAMO – Oggi dalle ore 16 si svolgerà il live meeting “Recreare – Ricostruire per rigenerare”.

Per partecipare al live meeting collegarsi nel giorno e nell’orario indicati al seguente link: https://zoom.us/j/97397575425?pwd=U1NYRFRUNG5HZWxockllbmZoS2tTUT09.

L’iniziativa, organizzata da Marcozzi Costruzioni in partnership con Aniem Teramo, intende affrontare con un approccio tecnico i temi del cratere sismico e fornire un focus sulla ricostruzione post terremoto del Centro Italia, come opportunità per favorire percorsi di rigenerazione urbana, e sulle risorse del Recovery Fund, come chance per sostenere un processo di rinascita e rilancio dell’economia dei territori colpiti dal sisma 2016. Parteciperanno ai lavori il Presidente Anci Abruzzo e Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, la Dirigente Area Cratere, Struttura Commissario Ricostruzione Sisma 2016, l’Ing. Francesca Pazzaglia, il Prof. Andrea Giannantoni, dell’Università degli Studi di Ferrara ed esperto di rigenerazione urbana, l’europarlamentare On. Luisa Regimenti. A moderare l’incontro Alfonso Savini, AniemTeramo.

“Un momento di analisi, ma anche di approfondimento degli scenari che nei prossimi mesi si configureranno e che vedranno coinvolti in prima linea e con grandi responsabilità tutti i protagonisti della ricostruzione, ovvero imprese e professionisti, che dovranno mettere in campo idee, progetti e anche molto coraggio nell’affrontare la macchina burocratica nella complessità della normativa” – anticipa Enzo Marcozzi, CEO dell’azienda Marcozzi Costruzioni, impegnata dal 2009 in numerosi cantieri per la ricostruzione e la messa in sicurezza di beni architettonici ed edifici pubblici, come, da ultimo la scuola partecipata di Pacentro in provincia de L’Aquila.

L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, dall’ Ordine Architetti della provincia di Teramo e dal Collegio provinciale dei Geometri di Teramo. Per gli iscritti agli ordini sarà possibile acquisire crediti formativi.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta sulla pagina Facebook di Marcozzi Costruzioni (@marcozzicostruzioni).

