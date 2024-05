RECRUITING DAY: MAGNACCA, “PREZIOSA OCCASIONE DI INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA LAVORO”

PESCARA – “Con il Recruiting day abbiamo dato un’altra preziosa occasione a quanti cercano lavoro, di incontrare direttamente i responsabili delle aziende per farsi conoscere. È questa una buona pratica per valorizzare le professioni tipiche legate alla stagione estiva che offre diverse possibilità di occupazione”.

A dichiararlo, in una nota, l’assessore alle Attività produttive e Lavoro, Tiziana Magnacca, che questo pomeriggio ha accolto, presso il Centro per l’Impiego di Pescara, i candidati in cerca di lavoro che hanno risposto alla richiesta del Centro per l’impiego di Pescara per conto del Consorzio turistico città di Francavilla al mare.

L’appuntamento di oggi segue quelli del precedente autunno quando il Cpi di Pescara organizzò, a settembre, il Recruiting day per la Fater Group e a novembre quello per la società 3G.

“Se da un lato si offrono opportunità di lavoro ai giovani e ai disoccupati – ha aggiunto l’assessore Magnacca – dall’altro il coinvolgimento del Cpi quali facilitatori dell’incrocio domanda/offerta è la testimonianza di una ritrovata credibilità dei Centri stessi presso le aziende private, alla continua ricerca di personale specializzato. La nostra idea di Centro per l’impiego di rivolge sia ai cittadini nella fase dell’erogazione dei servizi di base, sia alle imprese per il supporto necessario e competente nel campo della ricerca di personale”.

Analoghi occasione d’incontro tra domanda e offerta verranno replicati nei comuni costieri sede dei Centri per l’impiego.