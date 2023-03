RECTRUITING DAY: ALL’ALBERGHIERO DI TERAMO SI INCOTRANO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

TERAMO – Una giornata per far incontrare domanda e offerta, capire le necessità del settore e le professionalità che la scuola può offrire.

Un incontro, stamattina all’Istituto Alberghiero “Di Poppa-Rozzi” di Teramo è servito a far interloquire gli allievi con gli operatori della ristorazione e dell’ospitalità: un momento essenziale per comprendere di quali figure hanno bisogno le imprese e costruire opportunità di sbocchi lavorativi per i futuri professionisti dell’accoglienza.

Gli allievi delle classi III, IV e V degli indirizzi Accoglienza turistica, Sala bar, Cucina e pasticceria hanno avuto modo di confrontarsi e conoscere le peculiarità delle realtà presenti sul territorio con gli imprenditori che hanno illustrato quelle che potrebbero essere le varie proposte lavorative o di stage all’interno delle proprie aziende, in occasione del “Recruiting Day”.

La giornata è stata caratterizzata sia da un incontro collettivo sia da incontri b2b, in cui ciascun imprenditore ha dialogato con singoli ragazzi.

Hanno partecipato numerosi operatori del settore da tutto l’Abruzzo, tra cui i titolari di molte insegne blasonate della ristorazione e dell’hotellerie.

“Sono momenti fondamentali per i nostri allievi”, commenta la dirigente scolastica, Caterina Provvisiero, “che servono sia alle imprese, oggi particolarmente ‘affamate’ di personale magari anche da formare, sia e soprattutto agli studenti che devono rendersi conto da subito di cosa li aspetta fuori dalla scuola, nel mondo del lavoro”.