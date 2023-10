RECUPERATA DALLA POLIZIA A TERMOLI UNA MACCHINA RUBATA POCO PRIMA A VASTO

VASTO – Il pronto intervento e sinergia degli agenti della Polizia di Stato di Vasto (Chieti) e di Termoli, in Molise, hanno permesso di recuperare una Fiat 500 X rubata a Vasto, in Via Santa Lucia, lo scorso 16 ottobre.

A darne notizia è la dottoressa Rosetta Di Santo, dirigente facente funzioni del locale Commissariato in una breve nota a sua firma.

Il proprietario del veicolo, una Fiat 500 X, resosi conto di aver subito il furto, ha contattato il 113 denunciando il reato. Proprio la tempestività della telefonata ha permesso alla Polizia di far scattare in pochi minuti il piano di ricerche e controllo del territorio.

L’autovettura è stata e bloccata da una pattuglia della Polizia in Molise e il ladro è stato arrestato.