RECUPERATO A CIVITELLA CASANOVA UN ESCAVATORE RUBATO: DUE DENUNCE DEI CARABINIERI PER RICETTAZIONE

PESCARA – I Carabinieri della Stazione di Cepagatti, nella tarda serata di ieri, hanno denunciato per concorso in ricettazione alla competente Procura della Repubblica di Pescara, due uomini rispettivamente di 24 e 27 anni di cui uno residente a Cepagatti e l’altro a Civitella Casanova, entrambi con pregiudizi di polizia.

Nel dettaglio: i militari della Stazione di Cepagatti sul terreno recintato del civitellese, hanno recuperato un escavatore cingolato del valore di oltre 10mila euro marca Janmar modello B-15-3EX che era stato rubato la notte del 9 giugno 2023 all’interno del cantiere edile corrente in Cepagatti alla via Piano Ripa , ove erano in corso lavori di ristrutturazione di un immobile.

Le immediate e conclusive indagini permettevano inoltre di accertare che l’escavatore era stato condotto nel luogo del rinvenimento da parte dell’uomo residente a Cepagatti. Il mezzo recuperato e’ stato restituito al proprietario, mentre i due uomini risponderanno di concorso in ricettazione.

