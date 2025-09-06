RECUPERO DELLA CASINA A MONTELUCO DI ROIO: OK AL PROGETTO DALLA GIUNTA COMUNALE AQUILANA

L’AQUILA – Via libera della Giunta comunale aquilana al progetto esecutivo per i lavori di consolidamento e recupero della casina comunale denominata “Rotonda”, situata a Monteluco di Roio. Il costo dell’operazione è di 905mila euro, di cui 280mila euro a valere sulla delibera Cipe18/2020 e 625mila stanziati con delibera Cipess 58/2024.

Peraltro, nei giorni scorsi, è stato approvato anche il progetto esecutivo, per opere di consolidamento e recupero, dello chalet di Monteluco di Roio per un importo complessivo di 920mila euro, finanziati con le risorse stanziate con la delibera Cipe 18/2020 (100mila euro) e la Cipess 58/2024 (820mila euro).

“Obiettivo dell’amministrazione – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei beni pubblici, Raffaele Daniele – è restituire alla comunità strutture funzionali e accoglienti in uno dei luoghi del cuore della nostra città come la pineta di Roio. Gli interventi previsti sulla casina comunale ‘Rotonda’ e sullo chalet renderanno gli immobili funzionali e adeguati alle esigenze di cittadini, escursionisti e turisti”.