REDDITO DI CITTADINANZA, D’ERAMO: “MISURA FALLIMENTARE E IDEOLOGICA, INTENSIFICARE CONTROLLI”

ROMA – “Ogni giorno centinaia, migliaia di frodi sul Reddito di cittadinanza si prendono gli onori della cronaca. Una misura fallimentare e ideologica che drena risorse importanti alle casse dello Stato. Occorre rivedere il Rdc che ha mille criticità, anziché togliere il diritto di andare in pensione a un’età decente a chi ha versato contributi per decenni”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Luigi D’Eramo, componente della Commissione Lavori pubblici: “Solo l’ultima operazione delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di 19 milioni di euro percepiti indebitamente in 5 regioni del nostro Paese. Occorre intensificare i controlli presso i Caf compiacenti di cui auspichiamo la chiusura immediata in caso di atti illeciti. Chi froda i contribuenti merita pene esemplari”.