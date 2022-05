REDDITO DI CITTADINANZA, GARAVAGLIA: “E’ IL MOMENTO DI SEDERSI A UN TAVOLO E TROVARE SOLUZIONE”

TRIESTE – “Se hai il 10% disoccupazione e mancano solo nel turismo 300/350 mila persone, è evidente che qualcosa non quadra, poi, come sempre, la verità sta nel mezzo: sicuramente vanno rivisti determinati sussidi che sono ostacolo e bloccano mercato del lavoro. Sicuramente vanno rivisti i contratti, ne parlavo con il ministro del Lavoro Orlando… È il momento di sedersi intorno al tavolo e trovare una soluzione”. Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ai microfoni del Tg della Rai Fvg oggi a Tolmezzo (Udine), prima tappa di un tour elettorale in Friuli Venezia Giulia.