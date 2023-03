REDDITO DI CITTADINANZA: L’IRA DI ACERBO (PRC), “LA PROPOSTA DEL GOVERNO E’ INFAMANTE”

PESCARA – “Il taglio del reddito di cittadinanza proposto dal governo Meloni è un’infamia. Questo è un governo classista che riesce a essere più antipopolare di Draghi. Non si vive con 375 euro al mese. Ma non basta: si riceverà solo per un anno, prorogabili di 6 mesi, poi sospensione per 18 durante i quali non si capisce come possano vivere i disoccupati. Inoltre si abbassa la soglia Isee per avere diritto da 9360 euro a 7200. Questo è un governo contro i poveri. Quelli che arrivano dal mare li fa morire annegati, quelli che vivono in Italia li farà morire di fame”.

Questa la dichiarazione di Maurizio Acerbo, abruzzese, segretario nazionale e Antonello Patta, responsabile lavoro di Rifondazione Comunista