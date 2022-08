REDDITO DI CITTADINANZA, SALVINI: “MIGLIORARLO MA NON CANCELLARLO”

ROMA – Il reddito di cittadinanza “lo lasciamo a chi non può lavorare, chi invece può lavorare deve poter scegliere se tornare a lavorare e quindi assolutamente va rivisto. Solo oggi hanno trovato decine di stranieri che erano tornati al loro Paese e incassavano il reddito di cittadinanza alle spalle dei contribuenti italiani”.

Lo ha detto, conversando con i giornalisti a Cosenza, il leader della Lega, Matteo Salvini: “Non cancellare – ha proseguito – perché è uno strumento di aiuto che serve a migliaia di famiglie, ma deve poter ricollocare. Non so che fine abbiano fatto i navigator di Di Maio; se siano dispersi per le montagne. I giovani chiedono lavoro, opportunità, non mantenimento per anni. Quindi – ha continuato Salvini – migliorarlo assolutamente sì”.