REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO: ROTELLINI, “INVITO TUTTI GLI AQUILANI AD ANDARE A VOTARE”

L’AQUILA – “Invito tutte le cittadine e tutti i cittadini dell’Aquila a non mancare all’appuntamento referendario dell’8 e 9 giugno. Si tratta di una scadenza fondamentale per riaffermare, con forza e responsabilità, la centralità del lavoro e della dignità delle persone nella vita democratica del nostro Paese. Saranno chiamati al voto cinque quesiti referendari, promossi dalla CGIL, che toccano temi cruciali: il diritto a un lavoro stabile e tutelato, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la fine dei licenziamenti ingiusti, la protezione anche per chi lavora nelle piccole imprese e una riforma della legge sulla cittadinanza più giusta e inclusiva”. Lo dichiara Lorenzo Rotellini Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra al Comune dell’Aquila.

“Votare 5 SÌ significa dire basta alla precarietà dilagante e alle morti sul lavoro, significa opporsi a un sistema che ha tolto dignità e tutele a milioni di lavoratrici e lavoratori. Significa anche riconoscere come cittadini e cittadine chi da anni vive e contribuisce alla nostra società, ma è escluso da ogni diritto. Chi si astiene in questa occasione, rinuncia a incidere su questioni che toccano la vita concreta di tutti noi. Lavoratrici e lavoratori, giovani, genitori, persone migranti: ognuno e ognuna ha qualcosa da guadagnare in questa battaglia di civiltà. Non possiamo permetterci di restare spettatori. Siamo chiamati a scegliere se vogliamo un’Italia che mette al centro le persone, oppure un Paese sempre più chiuso, ingiusto e insicuro. Per questo, da consigliere comunale dell’Aquila, chiedo a tutte e tutti di andare a votare e di votare 5 SÌ.”

“Ricordo inoltre che è possibile ritirare la Tessera elettorale nell’ufficio elettorale di Via Roma ( venerdì 6 giugno: ore 9:00-18:00; sabato 7 giugno: ore 9:00-18:00; domenica 8 giugno: ore 7:00-23:00; lunedì 9 giugno: ore 7:00-15:00) e nelle Delegazioni di Sassa e Paganica (sabato 7 giugno dalle 9:00 alle 16:00 (Sassa); domenica 8 giugno dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 (Paganica)”.