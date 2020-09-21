REFERENDUM: A TERAMO IL SI’ AL 69,7 PER CENTO

TERAMO – Sono stati 19.576 i votanti a Teramo per il referendum costituzionale, pari al 46.217 % degli aventi diritto.
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Sì: 13.561 pari al 69,733 %; No: 5.886 pari al 30,267 %; Schede bianche: 49; Schede nulle: 80
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