REFERENDUM: A TERAMO IL SI’ AL 69,7 PER CENTO

21 Settembre 2020 19:15

TERAMO – Sono stati 19.576 i votanti a Teramo per il referendum costituzionale, pari al  46.217 % degli aventi diritto.




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Sì: 13.561 pari al 69,733 %; No: 5.886 pari al 30,267 %; Schede bianche: 49; Schede nulle: 80

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