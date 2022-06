ROMA – In base all’Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai l’affluenza per i referendum è al 19-23%, percentuali ben lontane dal quorum ( i dati parziali parziali in Abruzzo, di 84 Comuni su 305, nella galleria fotografica).

Ecco le indicazioni per i 5 referendum sulla giustizia, che in ogni caso per essere validi devono superare il quorum del 50%:

– n.1 ABOLIZIONE LEGGE SEVERINO SI 52-56 NO 44-48

– n.2 LIMITAZIONE CUSTODIA CAUTELARE SI 54-58 NO 42-46

– n.3 SEPARAZIONE CARRIERE MAGISTRATI SI 67-71 NO 29-33

– n.4 VALUTAZIONE SU OPERATO MAGISTRATI SI 67-71 NO 29-33

– N.5 ABOLIZIONE RACCOLTA FIRME ELEZIONI CSM SI 66-70 NO 30-34