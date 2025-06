REFERENDUM: AL 7,3% AFFLUENZA ALLE URNE ALLE ORE 12, 6% IN ABRUZZO

L’AQUILA – L’affluenza alle urne alle 12 per i referendum abrogativi in Abruzzo è del 6%, al di sotto, di oltre un punto percentuale, rispetto alla media nazionale, del 7,3%.

Le provincia dove si è votato di più è quella di Chieti (6,4%) Si vota per i ballottaggi per la scelta del sindaco anche ad Ortona (Chieti) dove alle 12 ha votato l’11,67% in calo di ben 3,83 punti rispetto al primo turno, e nel piccolo comune di Bisegna (L’Aquila) dove al primo turno si era registrato un pareggio. Qui ha votato il 17,61%, in leggerissimo calo rispetto a due settimane fa.