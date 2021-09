REFERENDUM CANNABIS: ACERBO, “RIFONDAZIONE COMUNISTA ADERISCE CON CONVINZIONE”

PESCARA – Rifondazione Comunista aderisce con “la più totale convinzione” al comitato promotore della campagna referendaria su depenalizzazione della cannabis e invitano a firmare on line sul sito www.referendumcannabis.it grazie alla firma digitale.

“Abbiamo sempre sostenuto la necessità di legalizzare la cannabis ad uso terapeutico e ricreativo. Il referendum è la giusta risposta all’ignavia dei governi e del parlamento. Non possiamo che ritrovarci con le associazioni con cui condividiamo da anni questa e altre battaglie di civiltà.

La criminalizzazione della cannabis serve solo alle narcomafie. Si tratta di un’impresa quella di raccogliere le firme in soli 20 giorni on line ma siamo convinti che sia possibile un risultato sbalorditivo perchè il paese è molto più avanti di una politica ostaggio dell’oscurantismo e della demagogia”, sostengono Maurizio Acerbo, segretario nazionale ed ex consigliere regionale abruzzese, Giovanni Russo Spena, responsabile area democrazia e diritti di Prc.