REFERENDUM, D’ALESSANDRO (IV): “QUORUM DIFFICILE MA DA NOI 5 SI'”

ROMA – “Quorum difficile, troppo silenzio, troppa debolezza della politica. Dispiace la posizione del PD schierato su 5 NO, che di fatto affonda la partecipazione dei cittadini”.

Così, in una nota, il deputato Camillo D’Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva in Abruzzo: “Ai cittadini comunque dico di andare a votare, perché anche con un mancato raggiungimento del quorum, in ogni caso se prevalesse il SI’ comunque sarebbe una indicazione politica e potrebbe stimolare una ulteriore iniziativa legislativa, che vada oltre la riforma Cartabia, riforma che non ha affrontato nessuno dei temi sottoposti a referendum”.