REFERENDUM EUTANASIA LEGALE: CAPPATO A L’AQUILA IL 9 SETTEMBRE

L’AQUILA – Marco Cappato, esponente del Radicali italiani e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, sarà presente giovedì 9 settembre, al fianco dei volontari nei tavoli di raccolta firme per l’Eutanasia legale, ai tavoli su Corso Vittorio Emanuele, zona quattro cantoni.

Dalle 10 incontrerà i cittadini che vorranno firmare e i giornalisti che vorranno incontrarlo.

In Abruzzo, da inizio campagna referendaria, sono state raccolte 11425 firme, in Italia sono state già superate le 500.000 firme e il prossimo obiettivo saranno le 750.000.

All’Aquila e provincia sono state raccolte 3455 firme, in provincia di Teramo 3277, in provincia di Pescara 1290, e in provincia di Chieti 3408.

Il quesito su cui è stato chiesto ai cittadini di firmare, perché si arrivi al referendum, è il seguente

Articolo 579 c.p. e relative abrogazioni referendarie

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

Contro una persona minore degli anni diciotto;

Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].

L’incontro con Cappato sarà utile a tutti voi colleghi che vogliate approfondire il tema per chiarezza dei vostri lettori

Per ogni necessità potete contattarmi al numero 3296751227

Barbara Bologna per i volontari raccolta firme Eutanasia Legale – info: https://referendum.eutanasialegale.it

#liberifinoallafine