REFERENDUM: EXIT POLL, VINCE IL SI’, AFFLUENZA ABRUZZO SOTTO 50%, PER COMUNALI AL 59,9%

PESCARA – Chiuse le urne alle ore 15 per le elezioni comunali e per il referendum costituzionale.

L’affluenza in Abruzzo è stata per il voto referendario del 48,8%, contro il 52,7% nazionale, mentre è stata del 59,9% per il voto amministrativo, nei 62 comuni dove si vota, contro il 62,5% su base nazionale. Il dato è parziale, relativo a un terzo dei seggi.

Secondo i primi exit poll di Opinio Italia (Rai) alla chiusura dei seggi il Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari è in vantaggio con il 60-64 per cento dei consensi contro il 36-40 per cento del No.

Gli scrutini delle amministrative cominceranno alle 9 di martedì 22 settembre.

Un dato relativo alle amministrative abruzzesi intanto c’è: il comune di Bisenti, di circa 1800 abitanti, in provincia di Teramo, sarà commissariato fino alle prossime elezioni che avverranno nel 2021.

In corso una sola lista, quella guidata dal candidato sindaco Marcello De Antoniis. Non è stato raggiunto il quorum: si è registrato un 39,64% mentre occorre un 50% più uno dei votanti per validare la tornata elettorale.

In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.

In Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è al 43,5-47,5. Seguono Susanna Ceccardi (centrodestra) 40-44%, Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%.

In Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%

Nelle Marche Francesco Acquaroli (Centrodestra) è dato con una forchetta del 47-51%. Lo segue il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi con il 34-38%. Gian Mario Mercorelli di M5s è dato a 7-9%.

In Campania il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. E’ seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%, Giuliano Granato, Potere al Popolo è all’1-3%

In Campania Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all’11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%.

In Valle d’Aosta (dove si vota con un sistema elettorale diverso rispetto alle altre regioni) il primo partito è la Lega (20-24%), seguito dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17% e dall’Union Valdoteaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) 8-10%)

IL VOTO IN ABRUZZO

Tutti i cittadini abruzzesi aventi diritto di voto sono stati chiamati ad esprimersi per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei deputati e dei senatori. In 187 mila sono anche chiamati a rinnovare i consigli comunali in 62 comuni su 305, il 20% del totale.

In provincia dell’Aquila sono 48 i Comuni chiamati al voto amministrativo, 5 in provincia di Teramo, 5 in Provincia di Chieti e 4 in provincia di Pescara.

Per quanto riguarda il referendum si era chiamati ad approvare o bocciare le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvate in via definitiva dalla Camera nell’ottobre 2019.

Con la vittoria del sì, si avrà una riduzione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.

La soglia minima di senatori per ciascuna regione si abbassa da 7 a 3.

La riforma entrerebbe in vigore a partire dalle prossime elezioni politiche. In Abruzzo si passerebbe da 14 a 9 deputati, e da 7 a 4 senatori.

Non è previsto un quorum di partecipanti perché il referendum sia valido: la spunterà insomma chi avrà un voto in più.

Per quel che riguarda le comunali in Abruzzo le sfide più attese sono quelle di Chieti, 51 mila abitanti, unico comune capoluogo di provincia al voto in Abruzzo, e Avezzano, città di oltre 40 mila abitanti. Sono i soli due comuni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio i prossimi 4 e 5 ottobre.

Da segnalare i Comuni più popolosi Celano (L’Aquila) oltre 10mila, e Guardiagrele (Chieti), Montorio (Teramo), Castel di Sangro (L’Aquila) e Carsoli (L’Aquila), con popolazione superiore a 5mila.

Elezioni bis invece a Filetto (Chieti) dopo le contestazioni di un voto e la decisione del Tar di Pescara di far ripetere le elezioni comunali tra i due candidati che si erano sfidati il 26 maggio 2019.

Per i comuni fino a 3mila abitanti il numero dei consiglieri comunali è pari a 10. E solo due saranno gli assessori da nominare in un secondo momento.

Fino a 10mila abitanti, i consiglieri da eleggere sono 12 e gli assessori saranno 4, mentre saranno cinque gli assessori per i comuni superiori a 10.000 e fino a 30.000.

Saranno 24 i consiglieri eletti a Chieti e Avezzano, che hanno popolazione superiore a 30 mila, e 7 i posti in giunta disponibili.

COMUNI ABRUZZESI PIU’ POPOLOSI AL VOTO

COMUNI PROVINCIA TERAMO

COMUNI PROVINCIA L’AQUILA

MAGLIANO DEI MARSI

COMUNI PROVINCIA DI PESCARA

PROVINCIA DI CHIETI

FILETTO (ballottaggio tra i due candidati sindaci Marilena Ruscitelli e Rocco Di Nanno)

Download in PDF©