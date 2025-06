ROMA – “L’unico vero obiettivo di questo referendum era far cadere il Governo Meloni. Alla fine, però, sono stati gli italiani a far cadere voi”, si legge in un post pubblicato sulle pagine social di Fratelli d’Italia, accompagnato da una foto che ritrae i leader del centrosinistra con la scritta “Avete perso”.

REFERENDUM: FDI A OPPOSIZIONI, “AVETE PERSO, GLI ITALIANI HANNO FATTO CADERE VOI” ROMA - "L'unico vero obiettivo di questo referendum era far cadere il Governo Meloni. Alla fine, però, sono stati gli italiani a far cadere voi", si ...