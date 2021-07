REFERENDUM GIUSTIZIA, BOCCHINO (LEGA): “RACCOLTE 2000 FIRME IN 2 GIORNI“

L’AQUILA – “L’Abruzzo ha contribuito con 2000 firme, raccolte nello scorso fine settimana, alla campagna di di raccolta firme della Lega per i referendum sulla giustizia “.

Lo scrive in una nota Sabrina Bocchino ( Lega ), portavoce regionale e consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, che prosegue:

“Un ottimo risultato della Lega Abruzzo e, in particolare, di Antonio Zennaro (Lega), deputato, indicato da Luigi D’Eramo (Lega), segretario regionale e deputato, quale referente regionale per il referendum e di tutti gli eletti e militanti impegnati direttamente nelle operazioni di raccolta firme ai banchetti; la grande partecipazione dà la misura di quanto la gente abbia voglia di una magistratura non politicizzata e di giudizi finalmente equi. Gli obiettivi della Lega sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, giustizia giusta e equo processo per tutti. Torneremo nelle piazze già da oggi per rimarcare un netto distinguo dal Pd e dai 5S affinché non vengano rinviate le decisioni in materia di giustizia “ conclude la Bocchino.