REFERENDUM GIUSTIZIA, DE SANTIS: “A PESCARA INSIEME A TOCCALINI”

L’AQUILA – “Luca Toccalini, segretario federale dei giovani leghisti e deputato, sta facendo un tour in camper per l’Italia, 30 giorni di attività a sostegno della campagna referendaria toccando tutte le regioni con tappe in 61 comuni. Ieri pomeriggio il camper è arrivato a Pescara in Piazza I maggio”.

Lo afferma Francesco De Santis, segretario regionale Lega Giovani, che aggiunge : “Abbiamo percorso più di 10mila km, parlato con migliaia di persone che reputano necessaria questa battaglia a favore di una giustizia cristallina e veloce, una battaglia trasversale senza casacche di appartenenza”.

“Lo scorso fine settimana abbiamo superato quota 300.000 firme e, per l’inizio di agosto, sarà possibile superare quota 500.000 a testimonianza delle buone scelte politiche a favore e a tutela della collettività”, conclude De Santis.