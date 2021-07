REFERENDUM GIUSTIZIA: SALVATI, “OCCASIONE STORICA PER IL PAESE”

SULMONA – “La Lega, da sempre al fianco dei cittadini, ora concentra le proprie forze per avere una giustizia più equa, più trasparente e più giusta. Il modulo per la raccolta delle firme con i sei quesiti referendari sono stati depositati presso la Corte di Cassazione il 3 giugno scorso, come risulta dalla Gazzetta Ufficiale 132 del 4 giugno 2021”.

Capogruppo Lega Salvini Premier Comune di Sulmona

Roberta Salvati

“Parliamo della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, della responsabilità diretta dei magistrati, di una equa valutazione dei magistrati, della separazione delle carriere dei magistrati, dei limiti agli abusi della custodia cautelare e dell’abolizione del decreto Severino. Sono i temi sui quali Matteo Salvini ha voluto puntare e su questi stiamo raccogliendo le firme in tutto il Paese.

Dal 2 luglio e fino a metà settembre la Lega sarà in piazza con gazebo per raccogliere le firme. Cosa molto importante è che si può firmare anche presso i municipi d’Italia e presso il comune di Sulmona dal lunedì al venerdì 9-12 e il Lunedì e giovedì 15.30-17.15 presentando un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Abbiamo l’occasione per fare sentire la nostra voce e cambiare in meglio la giustizia italiana, tutti dobbiamo andare a firmare”, afferma Salvati.