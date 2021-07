REFERENDUM GIUSTIZIA, TOCCALINI A PESCARA PER INCONTRARE GIOVANI E RACCOGLIERE FIRME

PESCARA – Arriva anche in Abruzzo il camper della Lega Giovani che sta girando tutta l’Italia per raccogliere firme a sostegno della campagna referendaria sulla giustizia lanciata da Lega e Radicali. Alla guida Luca Toccalini ( Lega ), coordinatore federale del movimento Giovani e deputato.

“Saremo presenti in piazza Primo Maggio a Pescara, dalle 18 in poi di domenica 25 luglio, – scrive in una nota il coord. regionale della Lega Giovani Francesco De Santis – per raccogliere firme a sostegno dei sei quesiti referendari per una giustizia più equa e imparziale. Da oltre venti giorni il camper del movimento giovanile sta girando l’Italia intera a sostegno della sfida lanciata da Matteo Salvini, e siamo orgogliosi di poterlo accogliere anche nella nostra regione. Vi aspettiamo al gazebo per sostenerci in questa battaglia, insieme ai ragazzi della Lega Giovani Abruzzo ” conclude.