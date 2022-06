REFERENDUM: LEGA “AFFLUENZA PIU’ ALTA IN ABRUZZO, VICEREMO ELEZIONI E FAREMO RIFORMA IN PARLAMENTO”

TERAMO – “C’è stata una mancanza di approfondimento soprattutto da parte dei media nazionali, un tema importante come quello della giustizia doveva avere più spazio, complice anche l’agenda mediatica tutta virata sulla questione delle guerra in Ucraina. L’informazione è stata davvero scarsa e ciò ha influito pesantemente sul quorum, oltre al voto in un unico giorno. Ci ha penalizzato molto”.

Lo dichiara il deputato Antonio Zennaro, responsabile regionale della Lega per il Comitato che ha sostenuto il Sì al Referendum.

“In Abruzzo ringrazio innanzitutto i 200.000 cittadini che si sono recati alle urne, con il 22,28% abbiamo avuto un’affluenza superiore alla media nazionale, il miglior dato del centro sud. Siamo la quarta regione a livello nazionale per affluenza”, aggiunge.

Commenta il coordinatore regionale della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Era

“Il gruppo della Lega c’è ed ha lavorato con grande tenacia su tutto il territorio, mettendoci la faccia nonostante la difficoltà dell’impresa. Sapevamo che il percorso fosse molto in salita e siamo orgogliosi del risultato. Tv e stampa nazionali, insieme a tutta la sinistra, hanno nascosto agli italiani il referendum, una vera e propria opera di censura. Il referendum è stato solo il primo step. Vinceremo le prossime elezioni politiche e faremo la riforma”.