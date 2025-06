REFERENDUM: MAGI, “QUORUM OSTACOLO ALLA DEMOCRAZIA, PROPORREMO ABOLIZIONE”

ROMA – “Il quorum è divenuto un ostacolo alla democrazia: proporremo alle forze politiche in Parlamento, a partire da quelle che si sono pronunciate per il sì di sostenere una riforma costituzionale che elimini questo quorum che rappresenta un vulnus” per la democrazia.

Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi in una conferenza stampa al comitato per il quesito sulla cittadinanza aggiungendo che verrà insieme anche presentata una proposta di riforma della legge sulla cittadinanza del 1992.