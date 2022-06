REFERENDUM, PRIMI DATI AFFLUENZA: A MEZZOGIORNO INTORNO AL 5 PER CENTO

ROMA – Alle ore 12 l’affluenza per i referendum è poco sopra il 5%, quando sono arrivati i dati di oltre 2.200 mila comuni su 7.903 per i quesiti 3 e 5.

Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Si vota soltanto oggi fino alle 23.

In particolare, per il referendum 1 (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza è del 5,35% (2.734 su 7.903 comuni). Per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) è del 5,28% (2.599 comuni su 7.903). Quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) è del 5,26% (2.598 su

7.903 comuni). Quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 5,23% (2.589 su 7.903). Quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) è del 5.27% (2.565 su 7.903).