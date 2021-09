REFERENDUM: PROROGA TERMINE DI UN MESE, DOMANI CDM

ROMA – Sarà di un mese la proroga dei termini per i referendum.

Lo apprende l’Ansa da fonti di governo, alla vigilia dell’approvazione della norma in Cdm. La proroga varrà, viene spiegato, per i referendum in via di presentazione e quindi per quello sulla cannabis ma anche per quello per l’abolizione del Green pass.

La misura sarebbe inserita in un decreto legge che comprende diversi interventi urgenti. La proroga è stata chiesta dai promotori della consultazione della cannabis, che oggi sono in piazza.

“È un provvedimento opportuno”, avrebbe detto il premier Mario Draghi in chiusura della cabina di regia a Palazzo Chigi, annunciando l’inserimento della proroga dei termini nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di domani.

Pochi minuti dopo la notizia è stata salutata con un’ovazione e applausi dalla cinquantina di persone riunite da qualche ora davanti a Montecitorio, nel presidio organizzato dal comitato promotore proprio per sollecitare l’intervento del governo, con molti Comuni incapaci di certificare entro giovedì, la scadenza originaria, metà delle oltre 600mila firme raccolte.