REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: ZENNARO, “GRANDE PARTECIPAZIONE NEI GAZEBO ALLESTITI DALLA LEGA”

TERAMO – “Grande partecipazione alle due giorni di gazebo sul territorio organizzate dalla Lega in tutta Italia sui 5 referendum del prossimo 12 giugno. Anche nella nostra regione tanti cittadini si sono recati nei gazebo di Avezzano, Celano, Montesilvano, Pescara e Teramo per informarsi e confrontarsi su questo importante appuntamento elettorale fortemente voluto dalla Lega e da Matteo Salvini che quindi si stanno battendo per il SI’ ai cinque quesiti”.

Così il deputato abruzzese della Lega Antonio Zennaro, responsabile per l’Abruzzo delle attività legate alla promozione del referendum sulla giustizia, nel fare un bilancio sulle iniziative di questo fine settimana sul territorio regionale. Per il referendum si voterà in concomitanza delle amministrative.

“Tuttavia – prosegue il deputato – constatiamo il muro mediatico a livello nazionale su un tema che riguarda 60 milioni di italiani, una giustizia più equa può essere raggiunta anche attraverso i 5 sì ai referendum ed al raggiungimento del quorum”.