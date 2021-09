REFERENDUM: ZENNARO (LEGA ), “FINE SETTIMANA DI RACCOLTA FIRME E TESSERAMENTO “

TERAMO – ” Prosegue in Abruzzo la campagna di raccolta firme della Lega per i referendum sulla giustizia e per il tesseramento. In particolare, domani e domenica, 18 e 19 settembre, sarà possibile firmare nei 25 gazebo allestiti in 14 città abruzzesi: Chieti, Vasto, Ortona, Francavilla al Mare, Guardiagrele, Pescara, Teramo, Silvi, Bellante, Roseto degli Abruzzi, L’Aquila, Sulmona, San Benedetto dei Marsi, Trasacco. Obiettivi della Lega sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, giustizia giusta e equo processo per tutti. Ecco i referendum per i quali è in itinere la raccolta firme: Riforma del CSM; Responsabilità diretta dei magistrati; Equa valutazione dei magistrati; Separazione delle carriere; Limiti agli abusi della custodia cautelare; Abolizione del decreto Severino “.

Così Antonio Zennaro (Lega), deputato e referente regionale per il referendum.