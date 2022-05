REFERENDUN GIUSTIZIA: LEGA, “GRANDE PARTECIOPAZIONE IN GAZEBO, STOP MURO MEDIATICO”

TERAMO – “Grande partecipazione alle due giorni di gazebo sul territorio organizzate dalla Lega in tutta Italia sui 5 referendum del prossimo 12 giugno. Anche nella nostra regione tanti cittadini si sono recati nei gazebo di Avezzano, Celano, Montesilvano, Pescara e Teramo per informarsi e confrontarsi su questo importante appuntamento elettorale fortemente voluto dalla Lega e da Matteo Salvini che quindi si stanno battendo per il SI’ ai cinque quesiti”.

Così il deputato abruzzese della Lega Antonio Zennaro, responsabile per l’Abruzzo delle attività legate alla promozione del referendum sulla giustizia, nel fare un bilancio sulle iniziative di questo fine settimana sul territorio regionale. Per il referendum si voterà in concomitanza delle amministrative.

“Tuttavia – prosegue il deputato – constatiamo il muro mediatico a livello nazionale su un tema che riguarda 60 milioni di italiani, una giustizia più equa può essere raggiunta anche attraverso i 5 sì ai referendum ed al raggiungimento del quorum”.

Anche nella Marsica come in molte piazze abruzzesi ed italiane, la Lega è scesa in campo per promuovere il referendum sulla giustizia all’insegna dello slogan “IO DICO SÌ “. In particolare a Celano, nel gazebo allestito in piazza IV Novembre , gli esponenti cittadini del Carroccio, insieme ad iscritti e simpatizzanti, hanno voluto sensibilizzare la Comunità ad un impegno di responsabilità civica, “di cui la Lega è soggetto promotore ma che, in quanto tale, va ben oltre le logiche di partito e si configura come una battaglia per la democrazia”.

Presenti tanti cittadini, e il coordinatore provinciale, Tiziano Genovesi, e quello marsicano, Pamela Di Iorio.

Spiegano il coordinatore cittadino, Cesidio Piperni, e il consigliere comunale Eliana Morgante, che hanno contribuito alla organizzazione: “Siamo molto soddisfatti per aver dato voce ad un referendum strategico per l’esercizio della libertà di tutti i cittadini e per una giustizia che garantisca veramente i diritti degli italiani, contribuendo a rompere il silenzio che si è creato intorno ad esso. Invitiamo con forza gli aventi diritto al voto a recarsi alle urne e a barrare i cinque quesiti con il SI’. Una giustizia non equa può danneggiare chiunque e la giustizia italiana ha bisogno di una vera riforma. Il referendum è il primo, fondamentale atto per il cambiamento – concludono i due salviniani di Celano che colgono l’occasione per ringraziare il sindaco Santilli e il Comitato festeggiamenti dei SS.MARTIRI, “per la gentile disponibilità all’allestimento del gazebo”.