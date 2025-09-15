REGIONAL AIR MOBILITY: FIORAVANTI (LEGA), “NUOVE PROSPETTIVE PER AREE INTERNE ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Accogliamo con favore il progetto Regional Air Mobility, promosso da Enac, che punta a collegare i piccoli aeroporti italiani con i principali hub nazionali come Roma, Milano e Venezia”.

È quanto si legge in una nota del Dipartimento Politiche per le Aree Interne della Lega Abruzzo, guidato dal responsabile Giorgio Fioravanti.

“L’iniziativa, che prevede biglietti tra i 100 e i 200 euro, mira a ridurre le distanze e a favorire lo sviluppo dei territori meno serviti dalle grandi infrastrutture. In questo scenario, l’Aeroporto dei Parchi di L’Aquila assume un ruolo strategico. Potrà diventare, infatti, una nuova porta di accesso al cuore dell’Appennino, facilitando la mobilità di cittadini, studenti, professionisti e turisti.”

“Con Regional Air Mobility – aggiunge Fioravanti – l’Abruzzo interno riceve una risposta concreta al bisogno di connessioni moderne e veloci. È un’opportunità per rafforzare l’attrattività turistica, culturale e universitaria del nostro territorio, creando nuove occasioni di crescita e coesione sociale”.

“Il Dipartimento lavorerà al fianco di Enac e delle istituzioni locali per valorizzare appieno il potenziale dell’aeroporto aquilano e offrire alle comunità delle aree interne un futuro più connesso, dinamico e competitivo”, conclude.