REGIONALE DI TRENITALIA: RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL2 TIVOLI – AVEZZANO PER LAVORI

AVEZZANO – Fino al 18 giugno, per lavori a cura del gestore dell’energia elettrica, gli orari dei treni regionali della linea FL2 Tivoli – Avezzano saranno modificati sia in arrivo che in partenza dalla stazione di Avezzano.

Il 12 maggio sarà invece necessario sospendere la circolazione tra Tivoli e Avezzano e prevedere collegamenti con bus per entrambe le direzioni.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.