REGIONALI, 22 NOVEMBRE D’AMICO A PESCARA ALLA PRESENTAZIONE LIBRO DI MATTEO RICCI

PESCARA – “Pane e Politica, per un centrosinistra che torni a vincere”: è il titolo del libro di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Partito democratico e presidente di Ali (Autonomie locali italiane).

In occasione della presentazione del volume a Pescara mercoledì 22 novembre alle 21, alla “Scuola Macondo – l’officina delle storie” in via De Cesaris 36, interverrà il candidato alla Presidenza della Regione per il centrosinistra, Luciano D’Amico.

L’evento è organizzato dal comitato provinciale di Pescara dell’Arci. A moderarlo sarà Valerio Antonio Tiberio, presidente Arci Abruzzo Molise.

Il libro racconta l’inedita campagna post-elettorale di Ricci, un giro dell’Italia alla ricerca delle ragioni della sconfitta e di nuove idee per rilanciare il partito con le indicazioni, le suggestioni, le vie indicate dalle cittadine e dai cittadini.